Super Yacine Adli in Conference League: pagelle da Mvp

Nella serata di ieri la Fiorentina, che domenica sera all'Artemio Franchi alle 20.45 sfiderà il Milan, ha vinto la sua gara d'esordio nella nuova edizione di Conference League. I Viola hanno avuto la meglio sui The New Saints, squadra rivelazione gallese, con il risultato di 2-0. Da titolare, per la prima volta da quando è arrivato, ha giocato anche Yacine Adli, centrocampista arrivato sul gong di mercato in prestito proprio dai rossoneri. E il francese ha ripagato con il gol che ha aperto le danze.

Oggi sui principali quotidiani sportivi Adli è indicato da quasi tutti come il migliore in campo. Le sue pagelle:

Gazzetta dello Sport - 7, il migliore

Corriere dello Sport - 6.5, il migliore

Tuttosport - 7, il migliore