Tanti auguri a Giovanni Galli!

Calciatore, politico, dirigente... C'è un po' di tutto nella carriera di Giovanni Galli, storico ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli, Torino, Parma e Lucchese. E della Nazionale italiana, ovviamente. Nato a Pisa, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fiorentina prima di esordire in prima squadra nel '77. In viola giocò 9 campionati, nell'86 arrivò la grande chiamata da parte del Milan e fu proprio il periodo rossonero quello che gli regalò i maggiori successi della sua carriera. Portiere di personalità e grande affidabilità, partecipò anche come terzo portiere alla spedizione italiana in Spagna per il Mondiale dell'82. Dopo il Milan, come detto, giocò con il Napoli, col Torino, col Parma e infine con la Lucchese. Chiuso col calcio giocato, intraprese la carriera da dirigente con Foggia, Hellas, Fiorentina e quindi Lucchese. Nel mezzo, anche una importante carriera politica che lo portò a giocarsi l'incarico di sindaco di Firenze con Matteo Renzi. In carriera Giovanni Galli ha vinto tantissimo: un Campionato italiano, due Supercoppe Italiane, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa EUFA, una Coppa Intercontinentale, una Coppa UEFA e, come detto, il Mondiale dell'82. Oggi l'ex portiere compie 62 anni.