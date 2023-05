Tanti auguri a Massimo Ambrosini che oggi compie 46 anni

Tanti auguri a Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan che oggi compie 46 anni. Anche la società rossonera ha rivolto i propri auguri all'ex numero ventitré con un post pubblicato sui propri canali social. Arrivato nel 1995 dal Cesena, Ambrosini trascorse complessivamente 17 stagioni in rossonero collezionando 489 presenze e segnando 36 reti.

Samp, PSV, Lazio... tanti auguri ad un esperto di gol pesanti!

