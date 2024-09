Tanti auguri ad Olivier Giroud che oggi compie 38 anni

Dal 2011-12, l'ultimo anno di Filippo Inzaghi al Milan, i rossoneri vivevano una sorta di maledizione. Perché il numero nove era quasi impossibile da ereditare, con troppe aspettative. Da lì in poi sono passati Mandzukic, Piatek, Higuain, Fernando Torres, André Silva, Lapadula, Destro, Matri, Pato. Un fallimento dietro l'altro, a partire proprio dal brasiliano che prima indossava il sette, con una certa grazia ed eleganza, salvo poi finire nel tritacarne di un numero che sembrava praticamente inavvicinabile.

Alla fine è arrivato Olivier Giroud. Quasi in sordina, perché ultratrentenne, oltre a essere, di fatto, il vice Ibrahimovic. È stato molto di più, perché se lo svedese ha trascinato - soprattutto nel primo periodo - fuori dalle secche il Milan, facendogli raggiungere una sorta di stabilità come "supervisore" informale di Stefano Pioli, Giroud è stato decisivo nel corso degli ultimi anni. Non c'è solo il gol nel derby che, di fatto, ha consegnato uno Scudetto quasi incredibile alla sponda rossonera del Naviglio. Tanti i gol, un Mondiale da protagonista, uguale all'Europeo. Anche - e finalmente, un colpo di spugna sulla maglia numero nove che sembrava stregata.

Giroud è sempre andato in doppia cifra negli anni di Milan. Eppure sembrava destinato all'Inter, nel gennaio 2021, quando ci fu un tira e molla con il Chelsea, finito con un nulla di fatto. La storia cambia pelle e colore, nel più classico dei "cosa sarebbe successo se". Bella domanda. Olivier Giroud oggi compie 38 anni.