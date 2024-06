Tassotti: "I tifosi si divertivano a guardare il nostro Milan"

Mauro Tassotti, ex storico difensore e allenatore del Milan è intervenuto così ai microfoni di TvPlay durante l'appuntamento "The Lunch Dance". Queste le sue parole legate ai ricordi degli anni vincenti con la maglia rossonera:

La gente si divertiva a guardare il nostro Milan: “Nel nostro periodo, per come giocavamo noi, eravamo più forti del mondo. Ma non so se sia esistita un’altra difesa più forte. Diventa difficile parlare del nostro gruppo. Eravamo forti, siamo stati ricordati soprattutto per come le vittorie sono arrivate. La gente si divertiva allo stadio, indipendentemente dai risultati, anche se arrivavano. C’è una bella differenza quando si gioca bene e si vince o quando si vince giocando meno bene”.