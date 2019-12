Taye Taiwo potrebbe tornare in Italia: proposto al Seregno

E' veramente difficile ricordarsi di Taye Taiwo in maglia rossonera, anche perché le sole 4 presenze tutt'altro che indimenticabili del terzino nigeriano giustificano la memoria corta di qualche tifoso. Il laterale africano, tuttavia, potrebbe clamorosamente tornare in Italia e potrebbe farlo in un club vicino alla Milano che lo ha visto transitare per qualche mese. Taiwo, infatti, sarebbe stato proposto al Seregno, club di Serie D che sta cercando nuovi rinforzi. Reduce dall'esperienza in Finlandia al Rovaniemen Palloseura, il classe 85' è in cerca di rilancio e potrebbe trovarlo proprio in Brianza.