TMW - Crotone, la cura Oddo ancora non si vede

ue giornate sono poche, troppo poche, per trarre giudizi, ma certamente chi si aspettava un deciso cambio di passo con l'arrivo di Massimo Oddo in panchina è rimasto un po' deluso. Il nuovo tecnico del Crotone, subentrato a Giovanni Stroppa a inizio mese infatti non è ancora riuscito a dare la sua impronta alla squadra e a farla uscire dal momento nero in cui è sprofondata. Contro Carpi e Perugia, due squadre alla portata dei calabresi, infatti è arrivato appena un punto che lascia il Crotone nella zona rossa della classifica, ben lontano dai piani alti della classifica (l'ultimo posto play off dista 6 punti, il secondo posto ben 10). La squadra, nonostante il cambio di tecnico, fatica a scuotersi di dosso la delusione per la retrocessione della passata stagione e a mostrare quelle qualità che sono nei piedi dei giocatori in rosa e, cosa forse ancor più preoccupante, anche quell'agonismo che in Serie B non può mai mancare.