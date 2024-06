TMW - Dall'Al-Ittihad è arrivata una super offerta, ma Pioli non ha ancora deciso il suo futuro. Il punto

Dopo la conclusione della sua avventura sulla panchina del Milan, per Stefano Pioli adesso si apre un nuovo capitolo della propria carriera. Dove allenerà il tecnico parmense nella prossima stagione? Una domanda alla quale ancora non ci sono risposte definitive, o comunque non ve ne sono più concrete di altre. Separatosi lo scorso maggio dai rossoneri dopo una lunga avventura iniziata nell'ottobre del 2019 e coronata da uno scudetto, Pioli non ha mai nascosto il desiderio di provare anche un'esperienza all'estero.

In questo senso, non vanno sottovalutati gli interessamenti arrivati nelle ultime ore direttamente dall'Arabia Saudita, con l'Al-Ittihad che ha messo nel mirino il tecnico 58enne. Il suo nome infatti compare nella lista dei desideri del club con sede a Gedda, arrivato quinto nell'ultimo campionato saudita, che vorrebbe cambiare rotta dopo la gestione di Marcelo Gallardo.

Ad ogni modo, l'ipotesi Al-Ittihad, anche se economicamente importante, per il momento resta tale. Stefano Pioli infatti sta riflettendo sul proprio futuro, non ha preso ancora nessuna decisione ed anzi, vuole capire bene e per il momento aspettare anche altri scenari che potrebbero presentarsi nei prossimi giorni.