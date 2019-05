TMW - Fiorentina-Milan è Montella contro un passato che brucia ancora

È inevitabile che per Vincenzo Montella la sfida contro il Milan non possa essere considerata come banale. Anche se la classifica non ha più praticamente niente da dire (basta un punto da qui alla fine per i viola per essere matematicamente certi di non poter retrocedere, ma rimane comunque difficile pensare ad un en-plein dell'Empoli) le motivazioni non mancheranno al tecnico tornato sulla panchina viola dopo una serie di delusioni, cominciate a Genova nella Sampdoria e senz'altro culminate con le difficoltà e le polemiche in rossonero, nonostante la vittoria di una Supercoppa all'attivo. Per Montella l'esperienza milanese ha portato in dote una bruciatura evidente, che l'ha portato a provare a cambiare aria andando a Siviglia, dove però le cose non hanno comunque funzionato come sperato nonostante qualche acuto sparso, e poi al ritorno in una piazza che aveva lasciato polemicamente, parlando di dimensioni da comprendere. Ma a sentirlo si capisce la fame di rilancio, anche se dopo tutte queste scottature adesso è necessario per lui provare a chiudere la stagione - in cui è spuntato tutto ad un tratto, prendendo le redini di una squadra quanto più possibile lontana dalle sue idee di calcio - in maniera dignitosa, anche e soprattutto per non bruciare ulteriormente se stesso, in vista di una nuova stagione e, ancor prima, di una sessione estiva in cui le aspettative lo vedono cuore tecnico di una rivoluzione annunciata. Per cominciare a costruire una strada, magari il primo appuntamento col Diavolo potrebbe essere un'occasione da sfruttare. Anche se di contro arriva un Milan alle corde, attaccato per miracolo al treno Champions. Per Gattuso, verso il quale l'Aeroplanino in passato non ha mancato di scambiarsi qualche colpo a distanza, è una sorta di ultimo appello. Quale miglior vendetta servita sul piatto...?