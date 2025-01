TMW - Fonseca può ripartire dalla Francia: l'ex Milan nelle idee del Lione

L'ex tecnico del Milan, Paulo Fonseca, potrebbe presto trovare una nuova sistemazione in Ligue 1. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazionedi tuttomercatoweb.com, l'Olympique Lione sarebbe fortemente interessato al portoghese per guidare la squadra, in crisi di risultati nel campionato francese. I contatti tra il club francese, guidato da John Textor, e l'agente di Fonseca sarebbero già in corso. Tuttavia, una complicazione potrebbe arrivare dall'attuale contratto che lega l'allenatore al Milan: a dispetto dell'esonero arrivato prima di gennaio, la fine del legame con il club rossonero è fissata a giugno 2025.

La situazione del tecnico dell'OL, Bruno Sage, appare quindi sempre più precaria. Le prestazioni della squadra non convincono e la dirigenza potrebbe decidere di puntare su un profilo più giovane e dinamico come quello di Fonseca.

I numeri in rossonero

Paulo Fonseca è stato esonerato dal Milan dopo sei mesi alla guida della squadra. Durante la sua gestione, il Milan ha disputato 24 partite tra campionato e coppe, ottenendo 12 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con una media vittorie del 50%. In Serie A, la squadra si trovava all'ottavo posto con 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, con 26 gol fatti e 17 subiti. In Champions League, il Milan aveva raccolto 12 punti nelle prime sei giornate, con 4 vittorie e 2 sconfitte, segnando 12 gol e subendone 9. In Coppa Italia, Fonseca aveva superato gli ottavi di finale eliminando il Sassuolo, con il Milan atteso ad affrontare la Roma nel turno successivo