TMW - Kessie raggiunto nel ritiro del Barcellona da alcuni amici di Milano. Stasera sfiderà l'Inter al 'Meazza'

Vigilia di Champions League particolare per Franck Kessie. Il centrocampista del Barcellona infatti per la prima volta dal suo trasferimento ai blaugrana ritorna a Milano dopo le annate vissute con il Milan per affrontare l'Inter in una sfida, a livello personale, dal sapore di derby. Nel ritiro del Barca nel frattempo Kessie è stato raggiunto da alcuni amici conosciuti proprio durante la sua permanenza a Milano. Sorrisi e ricordi per un'esperienza indimenticabile vissuta con il Milan ed allo stesso tempo la voglia di fare il massimo per il Barcellona.