TMW - Prime difficoltà per Giampaolo a Torino, rispunta il nome di Ventura

Il Torino non ha rispettato le attese di iniziò campionato. I risultati al momento non aiutano. E così il presidente granata Urbano Cairo prova a correre ai ripari. Ci sarebbe stato un contatto in giornata con Giampiero Ventura. Un colloquio cordiale come spesso accade, ma che potrebbe portare ad un clamoroso ritorno (da verificare eventualmente il ruolo) se non dovesse esserci un’inversione di tendenza. Non sono giorni facili per Marco Giampaolo. E a Torino aleggia di nuovo l’ombra di Ventura...