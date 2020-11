TMW RADIO - Braglia: "Il mercato del Milan è legato ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex portiere rossonero Simone Braglia ha parlato della situazione in casa Milan: "Il mercato dei rossoneri è legato ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, e in parte di Ibrahimovic. La programmazione del Milan è un casino. Ed è incredibile che si possano perdere due calciatori da cui puoi ottenere tanto a parametro zero". E ha ammesso: "Spero si possa vendere ad Arnault, per crescere come ambizioni e dal punto di vista tecnico. E la priorità va data a Donnarumma".