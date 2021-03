TMW RADIO - Braglia sul Milan: "Lo vedo lanciato per conquistare un posto in Champions"

L'ex portiere rossonero Simone Braglia a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato così del match di domani del Milan contro il Manchester United: "E' una partita normale. Ci stanno gli alti e bassi, rientra nella normalità di un processo migliorativo. Il Milan è la squadra più giovane del campionato. Ci sta perdere ogni tanto in campionato. Per me farà un'ottima partita col Manchester. E in campionato la vedo comunque lanciata per prendere un posto in Champions".