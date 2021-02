TMW RADIO - Cardone: "Tonali può avere un futuro importante nel Milan"

L'ex difensore Giuseppe Cardone ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Le sue riflessioni iniziano dal Milan: "In passato eravamo stupiti del rendimento del Milan, io meno: se dopo tante partite sei lì, qualcosa di buono c'è. Non si può tutto relegare alla pura fortuna, quella può esserci per due-tre partite non per ventitré. La squadra sta crescendo, e certi percorsi hanno delle pause, sono fisiologiche".

Che giudizio dà di questi primi mesi rossoneri di Tonali?

"Lui è il giocatore del Milan che mi piacerebbe più allenare. Sarà la faccia, perché non lo conosco personalmente, ma con la voglia che mette in campo è uno che può avere un futuro importante nel Milan. Lo hanno paragonato spesso a Pirlo, ma con lui c'entra poco, se non che è di Brescia: mi sembra molto più simile a Demetrio Albertini. Ancora è giovane, e credo che al Milan non si siano assolutamente pentiti di questo oneroso acquisto: per me può diventarne un punto fermo".

Quante polemiche scatenerà Ibrahimovic a Sanremo?

"Ovvio che sarà così. Poi credo che lui abbia le spalle abbastanza larghe per sopportare eventuali critiche, che sono già iniziate. Sarà il campo a fare la differenza, se il Milan dovesse vincere l'anno prossimo ce ne manda sei o sette (ride, ndr)! La cosa è particolare, ma alla fine il giocatore salterà giusto un paio d'allenamenti e per un 40enne forse è anche un bene. Ok lavorare, ma certe volte è allenante pure il riposo, ti permette di recuperare le energie meglio. Poi è ovvio che il Milan non vinca o perda per Ibrahimovic a Sanremo, penso la cosa sposti poco".