Torino, Giampaolo vuole Biglia: proposto contratto di un anno con un’opzione per il secondo

Lucas Biglia è uno dei primi nomi fatti da Marco Giampaolo per il suo Torino: l'argentino, che si è svincolato dal Milan, sembrava aver deciso di tornare in patria, ma la chiamata dei granata gli ha fatto cambiare idea. I primi contatti tra le parti ci sono già stati e la sensazione è che si possa chiudere in poco tempo. Il club di Cairo ha proposto al regista un contratto di un anno con un’opzione per il secondo. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.