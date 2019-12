Tuttosport - Balotelli torna decisivo e resta a Brescia

Terzo gol stagionale per Mario Balotelli, tesoro ritrovato del Brescia di Corini. Finalmente decisivo, sempre più trascinatore delle 'Rondinelle' (cinque degli ultimi tre centri del club lombardo portano la firma di SuperMario). Non solo, perché la rete segnata a Ferrara - secondo quanto scrive oggi Tuttosport - ha messo fine almeno per adesso ai rumors di mercato. Balotelli è tornato all'improvviso a essere importantissimo per il Brescia, con Alessandro Matri destinato invece a fare le valigie.