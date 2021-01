Tuttosport - Juventus, per l'attacco si sondano i nomi di Piatek e Scamacca

Coinvolte nella frenesia del calciomercato, le squadre di Serie A sono focalizzate su cercare nuovi rinforzi per la conclusione del campionato. Se il Milan è una delle squadre più attive, la Juventus sta cercando di replicare con un attaccante che proprio dal Milan è passato. Secondo quanto riporta Tuttosport, in particolare, tra gli obiettivi bianconeri per l'attacco ci sarebbe Piatek, ex attaccante rossonero ora all'Hertha Berlino. L'alternativa è Scamacca, giocatore accostato anche al Milan in passato.