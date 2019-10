Ucraina agli Europei, Ambrosini a Sheva: "Complimenti mister!"

Attraverso Instagram, Massimo Ambrosini ha voluto fare i complimenti al suo ex compagno al Milan, Andriy Shevchenko, per la qualifacazione a Euro 2020 con la sua Ucraina: "Caro Sheva, vedo che cominci a mettere in pratica i consigli che ho iniziato a darti sul divano di casa dei miei genitori nel lontano 1999!! Complimenti mister per la qualificazione a Euro 2020".