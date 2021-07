Ucraina, Sheva: "Grazie ai rossoneri e a tutti gli italiani che ci hanno sostenuto all'Europeo. Congratulazioni per la finale"

Andriy Shevchenko, ct dell'Ucraina, ha pubblicato questo messaggio su Twitter: "Un sentito ringraziamento da parte mia e di tutto il popolo ucraino ai rossoneri e a tutti i tifosi italiani che ci hanno sostenuto in questo viaggio europeo. Congratulazioni a Roberto Mancini, al suo staff e a tutti gli azzurri per per quello che hanno fatto finora e per aver raggiunto la finale".

A heartfelt thanks from me and all Ukrainian people to the rossoneri and to all Italian fans who have supported us on this European journey. Congratulations to @robymancio, his staff and all the @azzurri for what they have done so far and for reaching the final️ @EURO2020 pic.twitter.com/0jjvkzpvAX