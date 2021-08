Udinese, Lapadula in pole per l'attacco. Ci sono anche Verona e Sampdoria

Gianluca Lapadula è alla ricerca di una nuova squadra e dopo l'ottima Copa America disputata le pretendenti non mancano. Lo stipendio dell'attaccante peruviano è troppo alto per la B con un ingaggio netto di 1,8 milioni, anche se il Benevento non vorrebbe privarsi di un giocatore importante. In Italia c'è l'Udinese in pole position, seguita dal Verona mentre la Sampdoria deve prima sfoltire l'organico. Su Lapadula continua poi a monitorare la situazione anche la Fiorentina, nel caso di un’uscita di Vlahovic, ad oggi però non ipotizzabile. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.