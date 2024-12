Verso Atalanta-Milan, il pronostico di Collovati: "Prevedo un pareggio"

Ai microfoni di Radio City4You, l'ex difensore rossonero Fulvio Collovati ha detto la sua sulla sfida di questa sera tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20.45 e valida per la quindicesima giornata di Serie A: "Prevedo un pareggio. Ho commentato Roma-Atalanta, probabilmente l'Atalanta è la squadra più in forma del campionato, però riesce a esprimersi meglio in trasferta. Infatti, la sconfitta per quattro a zero contro l'Inter è arrivata a inizio campionato, quando non era ben assestata, ma in trasferta ha dato lezioni di calcio. L'Atalanta si esprime meglio in trasferta, quando ha spazi per Lookman, De Ketelaere e Retegui. Invece, se deve attaccare, magari, è un po' più in difficoltà. Quindi, penso che il Milan pareggi, dopo la prestazione con il Sassuolo".

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it