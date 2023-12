Verso Atalanta-Milan, la Gazzetta su De Ketelaere: "La sfida di Charles: ritrovare la magia contro il suo passato"

In vista di Atalanta-Milan di domani sera, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così su De Ketelaere: "La sfida di Charles: ritrovare la magia contro il suo passato". Sarà una gara speciale per il belga, arrivato in estate a Bergamo proprio dal club rossonero in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a per 22 milioni più 4 di bonus.

Dopo un inizio di stagione positivo, l'ex Bruges ha avuto una brusca frenata a causa anche di qualche problema fisico. Il suo rendimento è stato deludente nell'ultimo periodo, ma punta a rifarsi proprio contro la sua ex squadra. L'Atalanta è sempre convinta di poter vincere la sua scommessa fatta in estate quando ha preso De Ketelaere dopo l'annata molto negativa con il Milan.