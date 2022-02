Verso Inter-Liverpool, Calhanoglu: "Per chi tiferanno i milanisti? Non credo per noi..."

Hakan Calhanoglu è intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Liverpool, gara valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Per chi tiferanno i tifosi milanisti domani? Questa la riposta del giocatore turco: "Non credo per l'Inter, io penso solo a noi e alla nostra partita" riporta tuttomercatoweb.com.