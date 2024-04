VIDEO - A.Serena: "La fascia sinistra del Milan è mancata clamorosamente. Leao irritante"

Dopo il ko del Milan contro la Roma in Europa League, Aldo Serena ha parlato così della fascia sinistra del Milan ed in particolare della prestazione di Rafael Leao: "La fascia sinistra del Milan è mancata clamorosamente sia in fase offensiva che difensiva. Erano assenti, non avevano mordenti e in alcuni casi Leao mi è parso irritante perché in due movimenti difensivi è rimasto fermo, non ha rincorso l'avversario. Si può sbagliare ma almeno le intenzioni giuste di aiutare i compagni e di correre ci dev'essere.

Theo Hernandez si è svegliato un po' tardi, negli ultimi 15' ha cambiato registro, atteggiamento ma è stato troppo poco. Non è stato solo l'atteggiamento della Roma, l'intuizione di El Shaarawy in quella posizione. La squadra era viva, presente, collegata, i giocatori erano sempre molto vicini come se ci fosse un filo invisibile tra i giocatori giallorossi".

Ecco il video con le parole di Aldo Serena, ex attaccante rossonero: