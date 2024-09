VIDEO - L'ex Milan Brahim Diaz trova il primo gol con il Marocco

L'ex rossonero Brahim Diaz, oggi al Real Madrid di Carlo Ancelotti (e avversario del Milan nella prossima Champions League), ha trovato il primo gol con la nazionale del Marocco. Brahim ha pensato a lungo su quale nazionale scegliere tra Marocco e Spagna, optando infine per i nordafricani. Nel match di ieri sera contro il Gabon, valido per la qualificazione alla prossima Coppa d'Africa, il fantasista ha trovato la prima gioia con la maglia dei Leoni dell'Atlante con un tap in dal cuore dell'area di rigore dopo una respinta imprecisa del portiere. Il Marocco ha vinto 4-1 e Diaz ha espresso tutta la sua soddisfazione con un post sui suoi social: “Sono molto felice per la nostra vittoria e per il primo gol con la nazionale. Vorrei anche ringraziare i tifosi per l’enorme sostegno”.