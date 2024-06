Vieri su Giroud: "Segna meno di altri, ma fa più di altri per la squadra"

Gli ex

Oggi alle 11:40 Gli ex

In vista dell'inizio dell'Europeo, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Christian Vieri, ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, il quale ha analizzato i centravanti delle varie nazionali. In merito ad Olivier Giroud, attaccante della Francia che nella prossima stagione giocherà nella Mls americana con la maglia del Los Angeles FC, ha dichiarato:

"Lui è il centravanti che fa giocare i compagni di un attacco devastante. Segna meno di altri, fa più di altri per la squadra: la fa salire, respirare, quel suo lavoro non manca mai".