Virdis: "Milan composto da giocatori di medio livello, Pioli non può capovolgere la situazione in pochi giorni"

Pietro Paolo Virdis, doppio ex di Milan e Lecce, ha parlato così della prossima sfida tra rossoneri e pugliesi ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno: "Per il Milan, quello attuale è un momento delicatissimo. I tifosi sono adirati, in quanto da troppe stagioni vedono all’opera un brutto Diavolo. Le società che si sono susseguite hanno speso per ingaggiare 10-12 calciatori nuovi ad ogni edizione di mercato, invece di puntare su 4-5 cavalli di razza intorno ai quali costruire nel medio termine un team competitivo. Attualmente il Milan è composto da giocatori di medio livello, molti dei quali giovani, che, stante il clima creatosi intorno a loro, scendono in campo con mille timori ed hanno sin qui espresso un pessimo calcio. Né l’avvento di Pioli può capovolgere la situazione in pochi giorni. Il Lecce è reduce dalla sconfitta di Bergamo, condita da una prestazione negativa, ma suppongo che in casa giallorossa si sapesse in partenza che, in serie A, il cammino sarebbe stato irto di ostacoli. A Suso e compagni, invece, è stato chiesto di raggiungere la zona Champions. Insomma, le pressioni graveranno sulle spalle dei padroni di casa, che avranno sulla testa la spada di Damocle della contestazione, qualora la sfida non si incanalasse sui binari giusti".