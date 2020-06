Yepes: "Ho un ricordo bellissimo del Milan. Scudetto? In quella squadra c'era grande voglia di vincere"

Mario Yepes, intervenuto con Alexandre Pato sul sito ufficiale del Milan, ha parlato così del suo arrivo al Milan e della vittoria dello scudetto nella stagione 2010-2011:

Sull'arrivo al Milan: "Ho un ricordo bellissimo del Milan. Eravamo una grande squadra, poi sono arrivati anche Ibra e Robinho e siamo diventati ancora più forti. C'erano grandi giocatori di esperienza e noi nuovi siamo stati facilitati nell'ambientamento".

Sul Milan 10-11: "La nostra forza erano gli uomini che c'erano nel club e nella squadra. A gennaio sono arrivati Emanuelson, Cassano e Van Bommel che si sono inseriti subito nella squadra perchè era uno spogliatoio pieno di gente con voglia di vincere. E questa voglia di vincere veniva immediatamente trasmessa ai nuovi".

Sulla vittoria del campionato: "Abbiamo festeggiato tutti alla grande. Siamo stati due ore in campo dopo la fine della partita per festeggiare con i tifosi. Però devo dire che abbiamo capito quello che avevamo fatto solo la settimana dopo a Milano quando abbiamo visto tutti i tifosi milanisti in piazza e allo stadio. Eravamo una bella famiglia in quella stagione, è stato davvero bellissimo. In partitella tutti volevano vincere e quando c'è questa voglia di vincere nel gruppo hai più chance di vincere. Il ballo di Boateng? E' un grande personaggio, ballava e cantava sempre. Ci aveva detto che avrebbe ballato durante la festa di San Siro".