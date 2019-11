Cristian Zaccardo, ex giocatore rossonero, ha parlato così a TMW Radio del prossimo impegno del Milan contro il Napoli: "Il Napoli è meglio affrontarlo ora che ha dei problemi. Per il Milan sarebbe stato addirittura un bene se non ci fosse stata la sosta. Si gioca anche a San Siro, potrebbe essere la gara della svolta...".