Zaccardo: "Piatek molto forte, Paquetà giovane interessante. Bakayoko? Penso che sarà molto difficile per Biglia portargli via il posto"

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan:

Su Piatek: "Ieri l'ho visto molto attentamente, è un giocatore molto dinamico e forte fisicamente. E' in grandissima salute e le motivazioni fanno la differenza. E' giovane e vuole dimostrare di far sempre meglio. Siamo fiduciosi per il futuro".

Su Bakayoko: "E' già da un paio di mesi che è tra i migliori in campo. Fisico notevole e recupera molti palloni. Penso che sarà molto difficile per Biglia portargli via il posto. Davanti la difesa ha trovato il suo equilibrio".

Su Gattuso: "Aveva una bella responsabilità ma sta facendo un grandissimo lavoro. E' sempre sotto pressione, giudicato continuamente. A fine anno si tirerà le somme".

Su Paquetà: "Giovane interessante, ha buon piede, è dinamico. I compagni sono rimasti positivamente impressionati. Si è già ambientato e fatto qualche numero. Spero continui così, anche in ottica nazionale brasiliana".