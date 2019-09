Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha parlato così di Piatek e di Suso ai microfoni di TMW Radio: "Piatek non deve preoccupare, i suoi 15 gol li farà anche quest'anno. In più tira anche i rigori. Suso? Per me è un esterno, da trequartista rende il 20% in meno del suo potenziale".