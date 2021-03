Zaccheroni: "Ibra è insostituibile, ma Pioli ha plasmato un gruppo che funziona anche senza di lui"

In vista del match di stasera del Milan contro l'Udinese, nel quale non ci sarà l'infortunato Ibrahimovic, il doppio ex Alberto Zaccheroni ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ibra è magico, insostituibile. Ma Pioli ha plasmato un gruppo che funziona anche senza di lui. Bisognerà cercare di più la profondità, affidarsi all’istinto di Leao e sfruttare la spinta di Theo. Meglio Leao o Rebic da centravanti? Seguo Rebic da quando era all’Eintracht: per fare la differenza deve avere un riferimento in mezzo all’area".