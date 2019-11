Zaccheroni: "Il Milan non ha alternative a Piatek, Leao non è un cecchino"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, ha commentato così a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio Uno il momento del Milan: "Le altre partite non sono state particolarmente belle, ieri invece contro la Juve ha tenuto il campo molto bene - riporta calciomercato.it -. Ha creato una gabbia su Pjanic. Il Milan va rivisto contro le squadre dove hai più da perdere. Ieri aveva poco da perdere. La maglia del Milan pesa moltissimo a livello psicologico. Piatek? Credo che il Milan non abbia alternative a Piatek, Leao non è un cecchino. Bisogna tener presente le caratteristiche dei giocatori. Piatek diventa devastante quando riceve palle dalle zone laterali del campo. Io andrei avanti con Piatek".