Zambrotta: "Mi aspettavo il Milan in zona Champions a questo punto della stagione"

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Rino Gattuso: "Rino è sempre lo stesso. Concentrato al massimo e con una carica emotiva che fatica a contenere, anche ora che è in panchina e deve dare il buon esempio. Aveva solo bisogno di tempo. Mi aspettavo il Milan in zona Champions a questo punto della stagione, non ha deluso le attese".