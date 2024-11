Zambrotta su Fonseca: "Occorre la pazienza di lasciarlo lavorare. Vedo un allenatore sereno che sa quello che fa"

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta, ex terzino di Milan e Juventus, ha parlato così degli allenatori delle due squadre che sabato alle 18 si affronteranno a San Siro: "II Milan arriva da Pioli, che mi piace tantissimo e per me ha fatto un grande lavoro. Per Fonseca occorre la pazienza di lasciarlo lavorare. Mi piace molto anche lui, sia per come si pone mediaticamente, sia nella preparazione delle partite. Sta facendo un buon lavoro, la partita col Real per esempio se l'è studiata alla grande. Ha avuto difficoltà a gestire situazioni non facili, come Theo e Leao, ma ha gestito tutto molto bene.

Per la Juve il cambio di allenatore è stato un passaggio ancora più evidente perché Motta è un allenatore giovane, che arrivava da un'ottima stagione col Bologna, quindi in un contesto diverso. Ha una mentalità molto propositiva, aperta, non ha paura a proporre i giovani, a sperimentare. Non era facile, ha fatto un ottimo lavoro sin qui per essere la sua prima esperienza in una grande. Non è una scommessa, lo conosco da tempo, ero andato a Bologna a trovarlo: persona molto intelligente, capace, con grande personalità».

Il pregio di uno e dell'altro che apprezza di più? In Fonseca vedo un allenatore sereno che sa quello che fa. Di Thiago mi piace la personalità con cui gestisce, basta pensare a Lipsia. Una squadra che lotta e non si dà mai per vinta".