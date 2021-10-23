Bologna-Milan 2-4: il tabellino della sfida del Dall'Ara
Ecco il tabellino della sfida appena conclusa al Dall'Ara tra Bologna e Milan:
BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Medel (dall’87’ Orsolini), Theate; De Silvestri, Dominguez (dal 63′ Schouten), Svanberg, Hickey (dal 63′ Dijks); Soriano, Barrow (dal 63′ Binks); Arnautovic (dall’83’ Santander). All. Sinisa Mihajlovic. A disp. Bardi, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Van Hooijdonk, Corbo, Vignato.
MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré (dall’85’ Kalulu); Tonali (dal 46′ Bakayoko), Bennacer; Castillejo (dal 46′ Saelemaekers), Krunic (dal 59′ Giroud), Leao; Ibrahimovic. All. Stefano Pioli. A disp. Jungdal, Mirante, Conti, Gabbia, Romagnoli, Maldini.
RETI: 16′ Leao (M), 35′ Calabria (M), 49′ aut. Ibrahimovic (B), 52′ Barrow (B), 84′ Bennacer (M), 89′ Ibrahimovic (M).
ARBITRO: Paolo Valeri.
ESPULSI: 20′ Soumaoro (B), 57′ Soriano (B).
AMMONITI: Arnautovic (B), Tonali (M), Calabria (M), Saelemaekers (M).