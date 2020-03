acmilan - Il volo di Nora

Chi ha potuto ha giocato, chi è rimasto in Italia ne ha approfittato per lanciare un messaggio importante, come ha fatto la nostra capitana, Valentina Giacinti: "Questo è un momento molto difficile per tutti noi ed è la partita che tutti vogliamo vincere. Insieme, anche se distanti, possiamo farcela. Forza io resto a casa". Queste parole dopo che le giocatrici del Milan in azzurro non sono state convocate per l'Algarve Cup, poco prima che la Lombardia venisse dichiarata "zona rossa". Una trasferta che si è rivelata una vera e propria odissea per l'Italia femminile, costretta a rinunciare alla finale del torneo andato alla Germania, per paura della chiusura dei voli fra Portogallo e Italia. Un charter organizzato dalla FIGC ha riportato a casa le azzurre.



Altre atlete rossonere sono state in campo. Nora Heroum, ad esempio, con la Nazionale finlandese che è al primo posto in Cyprus Cup, con 4 punti ottenuti nelle 3 partite giocate contro Croazia, Slovacchia e Repubblica Ceca. Nora è tornata ieri in Finlandia: è arrivata ad Helsinki nella notte fra giovedì e venerdì. Causa blocco dei voli dovrà restare in Finlandia ma non vede l'ora di raggiungere la squadra rossonera, non appena sarà possibile. Con la maglia della Slovenia, invece, ha fatto gol Pamela Begić, nella partita valida per le qualificazioni a Euro 2021 vinta 3-0 in Kosovo. Una partita nella quale è scesa in campo anche Dominika Čonč.