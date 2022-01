Celeste Boureille saluta le Portland Thorns. Nel suo futuro ci sarebbe il Milan Femminile

Nelle prossime ore potrebbe sbarcare in Italia, per vestire la maglia del Milan femminile, Celeste Boureille. La centrocampista classe '94 ha infatti salutato con un post sui social il Portland Thorns, club in cui militava dal 2016. Un segnale di un suo possibile trasferimento verso il nostro paese visto il forte interesse del club rossonero nei suoi confronti.

"La mia avventura come Thorn è stata un'esperienza straordinariamente gratificante e ne ho amato ogni secondo. Grazie a tutta l'organizzazione di Portland per avermi dato questa opportuntià indimenticabile fin dal primo giorno come professionista. - scrive la statunitense - Detto questo è tempo di esplorare una nuova parte del mondo. Cari tifosi siete stati straordinari, incredibili per la passione che ci avete trasmesso. Dal profondo del mio cuore vi dico grazie e speriamo che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo".