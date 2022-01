Femminile, Hellas Verona-Milan: la formazione ufficiale delle rossonere

Questa la formazione ufficiale del Milan Femminile, che alle 14.30 scenderà in campo contro l'Hellas Verona in un match valido per la dodicesima giornata di Serie A. I tifosi potranno seguire la sfida delle rossonere su Milan TV e La7.

MILAN (3-4-3): Giuliani; Guagni, Fusetti, Arnadottir; Thrige, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Bergamaschi, Longo, Thomas. A disp: Fedele, Babb, Stapelfeldt, Selimhodzic, Piemonte, Agard, Miotto, Cortesi, Dal Brun. All. Ganz.