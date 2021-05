FOTO - Coppa Italia Femminile, al Mapei Stadium presenti anche Maldini, Massara e Gazidis

Questa sera al Mapei Stadium si sta giocando la finale di Coppa Italia Femminile tra Milan e Roma, finale storica per entrambe le squadre perché potrebbe essere il primo trofeo vinto da una delle due società. Come spesso è accaduto durante la stagione anche questa sera, come si può ben vedere dalla foto pubblicata dai canali social del Milan, la dirigenza rossonera in gran completo è allo stadio per essere vicini alla squadra allenata da mister Ganz.