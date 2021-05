Ganz: "Ho trovato un ambiente incredibile, le mie guerriere danno sempre tutto"

Maurzio Ganz, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia Femminile fra Milan e Roma ha parlato della sua soddisfazione nell'allenare le sue ragazze: "Ho trovato un ambiente incredibile, le nostre guerriere dal primo giorno non lesinano la fatica. Danno sempre tutto, non facciamo fatica ad allenarle. Tutte le cose che proponiamo le fanno, consapevoli di doversi sacrificare e dare tutto per questi colori. Mi meraviglio ogni volta perché hanno voglio, sentono che è il loro momento, mi meraviglio e sono contento che siamo arrivati qui perché si meritano tutto quello che è capitato quest'anno".