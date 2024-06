Her Nations Tour, il Milan Femminile vince 4-0 contro il Club Rayadas: tripletta di Ijeh e gol di Marinelli

Due gol per tempo e una gran bella prestazione contraddistinguono la prima partita del Milan femminile nell'Her Nations Tour in Messico: le rossonere si sono imposte sul Club Rayadas, recente vincitrice del Torneo Clausura della Liga MX Femenil, per 4-0. Una serata, quella di Monterrey, marchiata a fuoco da Evelyn Ijeh. L'attaccante svedese, arrivata in Italia proprio da una squadra messicana (il Tigres), si è messa in luce con una bella tripletta. A chiudere i conti, nel finale, un calcio di rigore di Gloria Marinelli.

Una serata che ha visto le rossonere ben figurare al cospetto di una squadra di livello e impegnata nell'avvicinamento al Torneo Apertura 2024. L'esperienza in Messico delle rossonere continuerà sino al termine della settimana, con la squadra che in queste ore si sposterà da Monterrey a Città del Messico: nella notte italiana tra sabato 15 e domenica 16 giugno è prevista la seconda e ultima amichevole di questa tournée, quella contro il Tuzas de Pachuca.

LA CRONACA

Nella bella cornice del BBVA Stadium di Monterrey (impianto che ospiterà il Mondiale 2026), le rossonere iniziano con un buon piglio e un paio di spunti interessanti di Dompig. La partita è equilibrata, le padrone di casa sfiorano il vantaggio al 19' colpendo la traversa ma tra il 28' e il 29' è il Milan a sbloccare l'incontro, con un uno-due firmato Ijeh. La nostra numero 19 è incontenibile e sfiora il tris al 33' con una conclusione che termina alta di poco. Il Rayadas prova a rispondere con due conclusioni al 36' e al 42' che però non impensieriscono Babb - capitano di giornata - tra i pali.

Si riparte con un cambio nelle rossonere - dentro Marinelli per Dompig - e dei ritmi generalmente più blandi rispetto al vivace primo tempo. Al 63' arriva il terzo gol del Milan, ancora dai piedi di Evelyn Ijeh: cross dalla destra di Piga, appoggio a centro area della svedese e prima tripletta in rossonero. Le due squadre svuotano le rispettive panchine (nel Milan entrano anche Stokić e Mikulica, per l'esordio non ufficiale in prima squadra) e all'81' le rossonere calano il poker con una Marinelli glaciale dagli undici metri per il rigore del 4-0.

IL TABELLINO

CLUB RAYADAS-MILAN 0-4

RAYADAS (4-3-3, formazione iniziale): Tajonar; Arce, Monroy, Sánchez, Bernal; Martínez, Macias, Agundez; Evangelista, Solis, Simental. A disp.: Manrique, Paz, Arredondo, Sosa, Vazquez, Ortiz, Ochoa, Burkenroad. All.: Valverde.

MILAN (4-3-3): Babb (38'st Copetti); Piga, Mesjasz, Swaby, Soffia; Mascarello (20'st Rubio Ávila), Cernoia (29'st Arrigoni), Vigilucci; Dompig (1'st Marinelli), Ijeh (20'st Stokić), Laurent (38'st Mikulica). A disp.: Bergamaschi, Fusetti; Stašková. All.: Corti.

Gol: 28', 29' e 18'st Ijeh (M), 36'st rig. Marinelli (M).

Ammonita: 7'st Laurent (M).