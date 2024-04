Il Milan Femminile batte 3-2 il Napoli: decisivo un gol di Dubcova al 92'. Il racconto del match

Un pomeriggio sulle montagne russe al PUMA House of Football. La nostra terza partita nella Poule Salvezza termina 3-2 contro il Napoli, un risultato che sancisce la quinta vittoria consecutiva in Serie A, di cui tre nella seconda fase del campionato stesso. In gol Mascarello, Bergamaschi e Kamila Dubcová, dopo che la formazione ospite era riuscita a rientrare due volte nel punteggio, prima con Del Estal e poi con una sfortunata autorete di Julie Piga all'87'. Diventano 30 in 21 partite i punti delle rossonere, non dominanti come nelle ultime due partite ma comunque vittoriose.

Una partita intensa, con tante occasioni, tanti errori e anche qualche attimo di confusione sul gol del potenziale 3-1 segnato da Rubio, poco prima del cooling break nel secondo tempo. Una rete inizialmente convalidata e poi annullata per una carica sul portiere. Si allunga comunque il momento positivo delle nostre ragazze, che dopo lo sfortunato pareggio maturato con un'autorete, hanno ritrovato le energie per risalire il campo e andarla a vincere. Prossimo impegno domenica alle 12.30 in trasferta contro la Sampdoria.

LA CRONACA

Inizio forte da parte nostra con Nadim, che dopo meno di un minuto conclude dal limite di destro, debole e parato da Beretta. Il Napoli è vivo e anche estremamente pericoloso in più occasioni: prima con Del Estal, poi con Banusic e soprattutto con il palo di testa di Pettenuzzo, che arriva al minuto 25 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Rispondiamo al 32' con Piga, che in mischia sul secondo palo non trova la deviazione vincente. Nel recupero del primo tempo ecco la rete del vantaggio rossonero: Ijeh protegge palla sul lato corto dell'area e scarica per Nadim, che di prima si inventa un cross morbido a premiare l'inserimento di Marta Mascarello, che gira di testa e trova il secondo gol del suo campionato. Doppio cambio all'intervallo per Mister Corti, che toglie Nadim e Mascarello (ammonita), per Dubcová e Laurent.

Dopo una lunga fase di equilibrio ecco il pareggio ospite, con Del Estal che incorna sotto la traversa un preciso cross di Lazaro. Tutto da rifare, ma è veramente questione di attimi perché al 64', due minuti dopo l'1-1, rimettiamo la testa avanti con il gol di Bergamaschi, brava a risolvere con il sinistro un batti e ribatti in area di rigore. Ritroviamo il vantaggio e al 73' anche il terzo gol con un tirocross di Rubio, su cui però Stašková viene ritenuta colpevole di una carica sul portiere. Rete annullata e all'87' la beffa, con Piga che, nel tentativo di salvare un tiro di Banusic, devia la palla nella porta rossonera. 2-2 ma c'è ancora tempo per vincere, e ci riusciamo grazie a Dubcová, che risolve la partita con un destro potente in piena area di rigore al 92'. Successo rossonero!

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 3-2

MILAN (4-3-3): Babb; Guagni (23'st Rubio), Swaby, Piga, Bergamaschi; Cernoia, Mascarello (1'st Laurent), Vigilucci; Dompig (46'st Marinelli), Nadim (1'st Dubcová), Ijeh (23'st Stašková). A disp.: Copetti, Giuliani; Fusetti; Soffia. All.: Corti.

NAPOLI (4-3-3): Beretta; Bertucci (32'st Di Bari), Di Marino, Pettenuzzo, Kobayashi; Giacobbo (16'st Lazaro), Gallazzi, Giai (32'st Kajzba); Banusic (46'st Mauri), Del Estal, Chmielinski. A disp.: Bacic, Fabiano; Pellinghelli, Togawa, Veritti. All.: Seno.

Arbitro: Totaro di Lecce.

Gol: 45+2' Mascarello (M), 17'st Del Estal (N), 19'st Bergamaschi (M), 42'st aut. Piga (N), 47'st Dubcová (M).

Ammoniti: 44' Mascarello (M).