Il Milan Femminile batte la Samp e celebra Fusetti e la squadra Primavera campione d'Italia

In campo ieri anche la Poule Salvezza con la sfida tra Milan e Sampdoria, chiusa con il successo delle padrone di casa. Al di là della vittoria comunque oggi è stato il giorno del saluto a Laura Fusetti che lascia il calcio giocato.

La giocatrice (che comunque resterà in società, sarà team manager della Primavera) è stata omaggiata prima del fischio d'inizio del match dalla dirigenza presente che le ha consegnato una targa celebrativa. Al termine della gara invece la numero 6, visibilmente commossa, ha ricevuto l'ulteriore abbraccio delle sue compagne che hanno indossato una maglia celebrativa in suo onore prima di consegnarle un mazzo di fiori. Non solo, in quest'ultima gara stagionale casalinga del Milan è stata celebrata anche la squadra Primavera Campione d’Italia: il culmine della cerimonia è stato raggiunto quando il capitano Nadine Sorelli (che nella prossima stagione giocherà in prima squadra e indosserà proprio la maglia numero 6 che è stata di Fusetti) e l’allenatore Matteo Zago hanno alzato il trofeo verso il pubblico ricevendo i meritati applausi. Momenti emozionanti dunque hanno contraddistinto questo match che ha visto il Milan battere 3-1 la Sampdoria.

Protagonista della gara è stata Asllani con una doppietta. La prima rete è arrivata dopo appena quattro minuti di gioco: assist di Dompig e l'attaccante ha dovuto soltanto appoggiare il pallone in rete dal cuore dell'area di rigore. Il raddoppio è arrivato al 21', stavolta grazie al passaggio vincente di Guagni. Statistiche aggiornate per Asllani: ha segnato una doppietta in Serie A per la prima volta dallo scorso 22 ottobre (contro il Pomigliano) e inoltre la svedese ha siglato contro la Sampdoria due delle quattro doppiette realizzate nella competizione. Non solo, la Sampdoria è la squadra contro cui Asllani ha realizzato più reti in Serie A (sei); nessuna calciatrice ha segnato così tanti gol contro le doriane nella competizione. Le doriane hanno accorciato, provando a riaprire il match, soltanto al 71' con Re che di testa ha trovato il colpo di testa vincente sul cross di Benoit da calcio d'angolo. La doriana è una specialista: ha segnato di testa tre delle quattro marcature messe a segno nella competizione – quello odierno è il primo centro messo a segno in una gara esterna della massima serie visto che non andava a bersaglio nel torneo dal 23 aprile 2023 (contro il Pomigliano). Tuttavia le ospiti non sono riuscite nella rimonta e il sigillo definitivo sulla gara l'ha messo Marinelli al 94' (assist di Bergamaschi). Con questo successo il Milan ha ottenuto 10 risultati utili di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio-maggio 2022 (10 anche in quel caso – 7V, 3N), mentre la Sampdoria ha perso sette gare in trasferta in questo campionato; nella sua storia in Serie A solo nel 2022/23 ha subito più sconfitte lontano da casa in un singolo torneo della competizione (nove in quel caso).