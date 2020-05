Katia Serra (AIC): "Sicurezza sia la stessa per uomini e donne"

L'ex calciatrice e ora membro dell'Assocalciatori Katia Serra intervistata da Tuttocalciofemminile ha ribadito la necessità che le norme di tutela della salute siano le stesse sia per i campionati maschili sia per quelli femminili chiedendo che la FIGC venga in aiuto delle società per tutelare le calciatrici: “L'AIC in tutte le sedi sociali ha sempre chiesto che la sicurezza della salute sia la medesima per uomini e donne indistintamente. Ha pure richiesto che vengano dati contributi ai club affinché possano essere aiutati nell'organizzazione degli allenamenti. Le giocatrici sono un patrimonio della Federazione che ha chiaro quali sono le difficoltà esistenti e sta facendo gli approfondimenti necessari per capire come risolverli. Tornare ad allenarsi è prioritario sui ogni altro obiettivo”