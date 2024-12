Milan Femminile, Bakker: "È un onore per me essere il tecnico del club in un anniversario così importante"

vedi letture

Intervistata dal Corriere di Milano, Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha dichiarato in vista del derby di Milano che si giocherà a San Siro e in cui le rossonere indosseranno la speciale divisa creata per festeggiare il 125° anniversario della fondazione del Milan: "È un onore per me essere il tecnico del club in un anniversario così importante. Sono olandese e come sapete c’è una tradizione di grandi campioni del mio paese legati ai colori rossoneri, da Van Basten a Gullit. Peraltro sarà la prima occasione in cui le giocatrici indosseranno l’Anniversary kit".

Bakker è l'unica allenatrice nella Serie A Femminile: "Se mi sento a disagio che tutti i colleghi in Serie A sono maschi? La qualità viene prima del genere. Non si tratta di essere donna oppure uomo ma di avere delle capacità, io spero di diventare un modello per le ragazze che un giorno vorranno diventare allenatrici".