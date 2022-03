Milan Femminile, Bergamaschi: "Ci rialzeremo più forti e agguerrite di prima"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel match di andata valido per le semifinali di Coppa Italia il Milan Femminile ha subito una brutta sconfitta contro la Juventus per 6-1. La rossonera Valentina Bergamaschi non si abbatte, e commenta così su Instagram: "È arrivato il momento di digerire questo risultato pesante. Ora ci rialziamo più forti e agguerrite di prima, perché noi siamo il MILAN. Testa e consapevolezza, quello che dovremo metterci ancora di più per le partite che ci aspettano".