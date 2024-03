Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di marzo

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Tensione alta e posta in palio importante anche nel primo impegno del mese delle rossonere di Corti. La doppia sfida - nello spazio di una settimana - contro la Roma capolista metterà in palio un posto nella Finale di Coppa Italia, un incrocio dove cercare rivincite in una stagione difficile e per l'eliminazione nella scorsa edizione. Dopo le giallorosse sarà tempo di campionato, con una Poule Salvezza da approcciare con determinazione.

SERIE A FEMMINILE

2ª giornata (Poule Salvezza), Milan-Pomigliano, domenica 24 marzo ore 12.30 (DAZN) - PUMA House of Football

3ª giornata (Poule Salvezza), Como Women-Milan, sabato 30 marzo ore 18.00 (DAZN) - Stadio Ferruccio Trabattoni (Seregno)

COPPA ITALIA FEMMINILE

Semifinale (andata), Milan-Roma, domenica 3 marzo ore 12.30 (YouTube FIGC Femminile) - PUMA House of Football - BIGLIETTI

Semifinale (ritorno), Roma-Milan, domenica 10 marzo ore 15.00 (YouTube FIGC Femminile) - Stadio Tre Fontane