Milan Femminile in campo alle 14:30 per la 2ª giornata della Poule Scudetto contro la Fiorentina

Dopo la sconfitta nella prima giornata della Poule Scudetto contro la Juventus, il Milan Femminile tornerà oggi in campo alle 14:30 contro la Fiorentina al "Puma - House of Football" per sfidare la Fiorentina. Il match sarà seguibile in diretta con il live testuale su MilanNews.it.

Classifica Poule Scudetto:

Roma 51

Juventus 43

Inter 35

Milan 34

Fiorentina 34